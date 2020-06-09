9 июня. Mossovetinfo.ru –В честь Дня России в пятницу и субботу, 12 и 13 июня, парковка в Москве будет бесплатной, сообщается в на официальном сайте Администратора московского парковочного пространства (АМПП).



Парковка будет бесплатной на всех улицах, включая те, на которых действует повышенный тариф в 380 рублей в час.



В воскресенье, 14 июня, парковка в Москве будет работать в обычном воскресном режиме. При этом, в Москве продолжает действовать правило бесплатной парковки для врачей и медперсонала, работающих с пациентами, зараженными коронавирусом, а также для волонтеров.