Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     21.02.2020 16:29

Парковка в Москве будет бесплатной 23 и 24 февраля

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  парковка  АМПП 

21 февраля. Mossovetinfo.ru – Парковка в Москве будет бесплатной в праздничные дни 23 и 24 февраля сообщается на официальном сайте Администратора московского парковочного пространства (АМПП).

Сообщается, что парковка будет бесплатной на всех улицах, в том числе и на тех, где действует повышенный тариф в 380 рублей в час.

Вместе с тем, напоминается, что в Москве с 22 по 24 февраля пройдет множество праздничных мероприятий и народные гуляния, посвященные Дню защитника Отечества и Масленице. В связи с этим ряд улиц может быть перекрыт для движения транспорта, парковка на них может быть запрещена. Водителей просят быть внимательными на дорогах и парковать машины только разрешенных местах.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
парковка  АМПП 

Возврат к списку

Лента новостей

17:11 Город (Москва и область) Утвержден проект планировки квартала по реновации в районе Ивановское

16:29 Город (Москва и область) Парковка в Москве будет бесплатной 23 и 24 февраля

15:39 Город (Москва и область) С 22 февраля станцию «Смоленская» синей ветки метро закроют до июня 2021 года

15:29 Город (Москва и область) Утвержден проект планировки квартала по реновации в районе Свиблово

15:01 Город (Москва и область) Движение поездов на центральном участке МЦД-2 не будет с 22 по 24 февраля

Актуальные материалы

10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году

22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru