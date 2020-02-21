21 февраля. Mossovetinfo.ru – Парковка в Москве будет бесплатной в праздничные дни 23 и 24 февраля сообщается на официальном сайте Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Сообщается, что парковка будет бесплатной на всех улицах, в том числе и на тех, где действует повышенный тариф в 380 рублей в час.
Вместе с тем, напоминается, что в Москве с 22 по 24 февраля пройдет множество праздничных мероприятий и народные гуляния, посвященные Дню защитника Отечества и Масленице. В связи с этим ряд улиц может быть перекрыт для движения транспорта, парковка на них может быть запрещена. Водителей просят быть внимательными на дорогах и парковать машины только разрешенных местах.
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