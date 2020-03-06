6 марта. Mossovetinfo.ru – В праздничные дни 8 и 9 марта парковка в Москве будет бесплатной, сообщается на портале mos.ru.



Припарковать машину бесплатно можно будет на всех улицах Москвы, в том числе на тех, где действует повышенный тариф на парковку.



Плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными и будут работать по обычным тарифам.