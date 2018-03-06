Парковка в Москве с 8 по 11 марта будет бесплатной

6 марта. Mossovetinfo.ru - Парковка в Москве в мартовские праздники будут бесплатной. С 8 по 11 марта можно будет бесплатно парковаться в зоне платной парковки.



Россияне отдыхают 8 марта в связи с Международным женским днем. Пятницу, 9 марта также сделали нерабочим, перенеся выходной с 6 января. Таким образом, нерабочими стали 4 дня подряд.