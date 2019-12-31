31 декабря. Mossovetinfo.ru – В дни новогодних праздников с 1 по 8 января 2020 года парковках в Москве будет бесплатной. Парковаться бесплатно можно будет на всех улицах, в том числе и на тех, где в обычные дни парковка стоит 380 рублей в час.
В тоже время, в связи с проведением массовых мероприятий в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», с 28 декабря до 6 января часть улиц в центре Москвы перекрыта для движения транспорта, также запрещено парковаться в Большом Гнездниковском, Газетном, Никитском и Козицком переулках. О перекрытия в центре Москвы подробнее можно узнать здесь.
Кроме того, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, в связи с запуском новогодних фейерверков, парковка будет временно закрыта в местах их запуска. Подробнее о местах запусках новогодних фейерверков можно узнать здесь.
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