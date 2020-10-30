30 октября. Mossovetinfo.ru – В среду, 4 ноября, в День народного единства, все уличные парковки в Москве будут бесплатными, сообщается на официальном сайте Администрации московского парковочного пространства (АМПП).



День народного единства является официальным выходным днем. В связи с эти оставить машину бесплатно можно будет на всех улицах Москвы, в том числе и на тех, где в будние дни стоимость парковки составляет 380 рублей в час.



Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать в обычном платном режиме.