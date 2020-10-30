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Город (Москва и область)     30.10.2020 11:57

Парковки в Москве будут бесплатными 4 ноября

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Теги:  парковки  День народного единства 

30 октября. Mossovetinfo.ru – В среду, 4 ноября, в День народного единства, все уличные парковки в Москве будут бесплатными, сообщается на официальном сайте Администрации московского парковочного пространства (АМПП).

День народного единства является официальным выходным днем. В связи с эти оставить машину бесплатно можно будет на всех улицах Москвы, в том числе и на тех, где в будние дни стоимость парковки составляет 380 рублей в час.

Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать в обычном платном режиме.


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Теги: 
парковки  День народного единства 

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