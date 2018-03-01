Паспорт болельщика можно получить в четырех центрах госуслуг «Мои Документы» в Москве

1 марта /Mossovetinfo.ru/ - C 1 марта получить паспорт болельщика Чемпионата мира по футболу 2018 года можно в еще трех центрах «Мои Документы» Москвы. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе центров госуслуг Москвы.



Во флагманском офисе эта услуга доступна уже с 15 января по адресу: ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2, 1 этаж. С 1 марта услуга доступна также в центрах госуслуг районов Замоскворечье и Беговой и поселения Московский по адресам:

· Центр госуслуг района Замоскворечье: ул. Бахрушина, д. 13.

· Центр госуслуг района Беговой: ул. Правды, д. 33.

· Центр госуслуг поселения Московский: пос. Московский, 3 мкр., д. 21.



Паспорта болельщиков выдаются через центры госуслуг до 15 июля 2018 года.