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Город (Москва и область)     01.10.2019 13:08

Пассажиропоток МЦК в сентябре вырос до 12,7 миллиона пассажиров

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Теги:  МЦК  пассажиропоток  статистика 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Пассажиропоток Московского центрального кольца в сентябре 2019 года составил 12,7 миллиона человек, что на 12,5% больше, чем в сентябре прошлого года, сообщается на официальном сайте МЖД.

Самыми популярными станциями МЦК в сентябре стали Площадь Гагарина (боле 1,1 миллиона пассажиров), Ботанический сад (727 тысяч), и Кутузовская (724,5 тысячи).

Всего с начала года поезда «Ласточка» перевезли по МЦК около 106 миллионов пассажиров, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.


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Карта места

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Теги: 
МЦК  пассажиропоток  статистика 

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