1 октября. Mossovetinfo.ru – Пассажиропоток Московского центрального кольца в сентябре 2019 года составил 12,7 миллиона человек, что на 12,5% больше, чем в сентябре прошлого года, сообщается на официальном сайте МЖД.



Самыми популярными станциями МЦК в сентябре стали Площадь Гагарина (боле 1,1 миллиона пассажиров), Ботанический сад (727 тысяч), и Кутузовская (724,5 тысячи).



Всего с начала года поезда «Ласточка» перевезли по МЦК около 106 миллионов пассажиров, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.