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Город (Москва и область)
01.10.2019, 13:08
Пассажиропоток МЦК в сентябре вырос до 12,7 миллиона пассажиров
1 октября. Mossovetinfo.ru – Пассажиропоток Московского центрального кольца в сентябре 2019 года составил 12,7 миллиона человек, что на 12,5% больше, чем в сентябре прошлого года, сообщается на офи...
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Город (Москва и область)
01.10.2019, 12:24
Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений изменится с 1 по 9 октября
1 октября. Mossovetinfo.ru – Расписание пригородных Электричек Савеловского и Белорусского направлений, а также аэроэксперссов в Шереметьево, изменится в период с 1 по 9 октября, в связи с путевыми...
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Город (Москва и область)
01.10.2019, 11:10
Дом по программе реновации начнут строить в Хорошево-Мневниках до конца года
1 октября. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья начнут строить в районе Хорошево-Мневники до конца текущего года, сообщил в интервью «Интерфаксу» заммэра Москвы Марат Хуснуллин....