14 сентября. Mossoverinfo.ru – Пассажирская навигация на Москве-реке завершится в середине октября, сообщил журналистам президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.



При этом Евдокимов уточнил, что корпоративные рейсы будут продолжаться до середины ноября.



Пассажирская навигация в Москве стартовала 24 апреля. Для прогулок по Москве-реке используют около 100 теплоходов. Ранее сообщалось, что в дальнейшем планируется запустить по Москве реке четыре новых прогулочных маршрута.