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Город (Москва и область)     14.09.2018 14:43

Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре

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Теги:  навигация  Москва-река 

14 сентября. Mossoverinfo.ru – Пассажирская навигация на Москве-реке завершится в середине октября, сообщил журналистам президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.

При этом Евдокимов уточнил, что корпоративные рейсы будут продолжаться до середины ноября.

Пассажирская навигация в Москве стартовала 24 апреля. Для прогулок по Москве-реке используют около 100 теплоходов. Ранее сообщалось, что в дальнейшем планируется запустить по Москве реке четыре новых прогулочных маршрута.


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Теги: 
навигация  Москва-река 

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