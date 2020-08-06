6 августа. Mossovetinfo.ru – Программа лояльности «Город» транспортной карты «Тройка» будет расширена на все типы купленных билетов, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Теперь бонусы можно получить не только за пополнение «Кошелька» от 250 рублей, но и при покупке проездных на 60 поездок, а также проездных на 30, 90 и 365 дней.
Сообщается, что бонусы за последние полгода будут автоматически начислены всем новым участникам программы, независимо от того, давно они принимают участие в программе или присоединились только что.
Программа лояльности «Город» позволяет пассажирам автоматически накапливать бонусы в размере 3% от стоимости билета, а затем обменивать бонусы на скидки от партнеров программы или бесплатные поездки в общественном транспорте Москвы.
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