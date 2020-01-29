29 января. Mossovetinfo.ru – Пациентов, заболевших пневмонией, будут проверять на коронавирус, заявила в ходе заседания Мосгордумы глава московского управления Роспотребндзора Елена Андреева, сообщает корреспондент ИА «Моссовет».



Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.



По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на сегодняшний день выявлено 5974 случая заболевания, вызванного коронавирусом. 132 человека скончались, еще 103 человека удалось вылечить. Почти 60 тысяч человек обследуют. Случаи заражения коронавирусом помимо Китая были выявлены в ряде других стран Юго-Восточной Азии, а также в США, Канаде, Германии, Франции и Австралии.



«Известно на сегодняшний момент, только 8 детей и ни одной смерти. Мы говорим о том, что у нас в основном в группе риска находятся лица старше 60 лет, у которых есть сопутствующая соматическая патология, которые не могут работать с этим вирусом, вирусная инфекция переходит в пневмонию, затрагивается весь блок работы легочной системы, и люди умирают от пневмонии» - рассказала Андреева.



По словам Андреевой, Роспотребнадзор уже с 1 января проверяет все рейсы из Китая, прилетающие во Внуково. Также под контролем рейсы из других стран Юго-Восточной Азии. За этот период было осмотрено 122 тысячи пассажиров, случаев заболевания коронавирусом не выявлено.



Андреева также отметила, что для обследования больных пневмонией на коронавирус выделены специальные дополнительные тест-системы.



Кроме того, департамент здравоохранения столицы производит экстренную закупку дополнительных средств, чтобы в московских аптеках было ждостаточное количество противогриппозных средств.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве создан оперативный штаб по мониторингу и координации ситуации с коронавирусом.



Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Российской Федерации создан правительством России.