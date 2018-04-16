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Город (Москва и область)     17.04.2018 10:35

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт для посетителей

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Теги:  ВДНХ 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ с 17 апреля. дня вновь открыт для всех желающих. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. Павильон работает с 11:00 до 19:00. Понедельник - выходной день.

Работа по модернизации павильона продолжается. В частности, к 9 мая появится новое световое шоу «День победы в Москве».

Главные особенности макета — поразительная детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно. Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки.

Выставочный центр градостроительного развития Москвы, в состав которого входит павильон «Макет Москвы», располагается на Сиреневой аллее ВДНХ.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ 

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