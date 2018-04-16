17 апреля. Mossovetinfo.ru – Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ с 17 апреля. дня вновь открыт для всех желающих. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. Павильон работает с 11:00 до 19:00. Понедельник - выходной день.



Работа по модернизации павильона продолжается. В частности, к 9 мая появится новое световое шоу «День победы в Москве».



Главные особенности макета — поразительная детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно. Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки.



Выставочный центр градостроительного развития Москвы, в состав которого входит павильон «Макет Москвы», располагается на Сиреневой аллее ВДНХ.