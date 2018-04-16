Другие материалы
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Город (Москва и область)
17.04.2018, 11:23
Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев
17 апреля. Mossovetinfo.ru - - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назначил Руслана Тагиева Министром строительного комплекса Московской области. Об этом Воробьев сообщил во вторник на заседании ре...
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Город (Москва и область)
17.04.2018, 10:35
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт для посетителей
17 апреля. Mossovetinfo.ru – Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ с 17 апреля. дня вновь открыт для всех желающих. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сер...
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Город (Москва и область)
16.04.2018, 13:40
Тоннель Северо-Восточной хорды на пересечении с Щелковским шоссе почти готов
16 апреля. Mossovetinfo.ru - Тоннель Северо-Восточной хорды на пересечении с Щелковским шоссе почти готов. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев. На данн...