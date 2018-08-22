22 августа. Mossovetinfo.ru – Светотехническое шоу «История Москвы» будет запущено 8 сентября в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.



Зрители смогут увидеть, как росла и развивалась Москва в разные исторические эпохи. В шоу будут использованы все технические возможности павильона.



Новое светотехническое шоу станет уже четвертым, которое будет демонстрироваться в павильоне «Макет Москвы» После презентации 8 сентября, оно будет демонстрироваться наряду с другими шоу: «Мегаполис Москва», «Времена года» и «Архитектурные стили Москвы».