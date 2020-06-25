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Город (Москва и область)
25.06.2020, 12:44
Три «Сада здоровья» появились на природных территориях Москвы
25 июня. Mossovetinfo.ru – На природных территориях Москвы созданы три «сада здоровья», в которых горожане могут отдохнуть и заняться спортом, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. В Бирюлевс...
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Город (Москва и область)
25.06.2020, 12:06
Павильоны парка «Зарядье» открылись для посетителей
25 июня. Mossovetinfo.ru – Павильоны парка «Зарядье», закрытые из-за распространения коронавируса, вновь открываются для посетителей, сообщается на портале mos.ru. С 25 июня для посетителей о...
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Город (Москва и область)
25.06.2020, 10:56
В Подмосковье впервые с 18 апреля выявлено менее 500 новых случаев COVID-19
25 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области впервые с середины апреля выявлено менее 500 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб. За сутки в Подмосковье ...