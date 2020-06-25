25 июня. Mossovetinfo.ru – Павильоны парка «Зарядье», закрытые из-за распространения коронавируса, вновь открываются для посетителей, сообщается на портале mos.ru.



С 25 июня для посетителей открываются флорариум, ледяная пещера и подземный музей. При этом, необходимо будет соблюдать меры безопасности. Обеспечена бесконтактная покупка и проверка билетов, разметка для соблюдения социальной дистанции, организованы однонаправленные маршруты, которые исключают пересечение потоков людей и их скопление.



На входе в павильоны у посетителей будут измерять температуру, также для посетителей обязательно ношение масок, и желательно перчаток. Между посещениями групп предусмотрено время на дезинфекцию помещений.



Лаборатории и кафе научно-познавательного центра «Заповедное посольство», которые также были закрыты из-за коронавируса, пока не откроются.