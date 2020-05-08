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Город (Москва и область)     08.05.2020 09:27

Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать социальными волонтерами

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Теги:  коронавирус  волонтеры 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Москвичи, которые переболели коронавирусом, могут стать социальными волонтерами и оказывать помощь тем, кто лечится от коронавируса на дому, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам Раковой, уже 276 человек, из числа переболевших коронавирусом, выразили желание стать социальными волонтерами. Они пройдут дистанционное обучение в центре Моя карьера, который курирует волонтерскую службу для людей на самоизоляции.

Волонтеры после прохождения обучения будут подключаться к работе на последем этапе доставки продуктов и лекарств – от подъезда до квартиры, а также смогут помочь с выгулом домашних животных.

Ракова поблагодарила всех москвичей, которые перенесли заболевание коронавирусом и откликнулись на призыв стать донорами плазмы и социальными волонтерами.

Ранее постановлением мэра Москвы Сергея Собянина в Москве ввели выплаты для доноров крови с антителами к коронавирусу.


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Теги: 
коронавирус  волонтеры 

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