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Город (Москва и область)     30.05.2022 06:00

Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидается в столичном регионе 30 мая

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В понедельник, 30 мая, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и до 23 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

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