Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидается в столичном регионе 30 мая

В понедельник, 30 мая, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и до 23 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.