9 июня. Mossovetinfo.ru – Остановка деятельности из-за режима самоизоляции привела к тому, что 15-20% фитнес-объектов Москвы прекратили свою деятельность, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольгу Киселеву.



По словам Киселевой, до введенных из-за коронавируса ограничений в Москве работало 1800 фитнес-объектов – как небольших студий, так и многофункциональных комплексов. В общей сложности в них работало около 75 тысяч сотрудников.



Однако данная отрасль работает в основном за счет оборотных средств, полушки безопасности у большинства фитнес-объектов нет. При этом, из-за пандемии коронавируса продажи в отрасли упали уже в феврале, а в марте остановились полностью.



Киселева также сообщила, что сейчас спортивные клубы столицы готовятся к открытию в соответствии с рекомендациями Роспортербнадзора. По плану, о котором рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, фитнес-клубы в Москве откроются 23 июня.