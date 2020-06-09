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Город (Москва и область)
09.06.2020, 14:11
Восстановлено движение автобусов до московских кладбищ
9 июня. Mossovetinfo.ru – Мосгортранс восстановил движение автобусов до городских кладбищ, временно приостановленное из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организации. ...
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Город (Москва и область)
09.06.2020, 13:54
Период самоизоляции не пережили до 20% организаций фитнес-рынка Москвы
9 июня. Mossovetinfo.ru – Остановка деятельности из-за режима самоизоляции привела к тому, что 15-20% фитнес-объектов Москвы прекратили свою деятельность, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Асс...
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Город (Москва и область)
09.06.2020, 12:17
Одобрено строительство железнодорожной ветки между Смоленским и Киевским направлениям МЖД
9 июня. Mossovetinfo.ru – Госдуарственная экспертиза одобрила проект строительства соединительной железнодорожной ветки между Смоленским и Киевским направлениями МЖД, сообщается на официальном сайт...