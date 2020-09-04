4 сентября. Mossovetinfo.ru – Первая партия вакцины от коронавируса поступила в три московские поликлиники для проведения пострегистрационых испытаний, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Вакцина поступила в поликлиники №2, №220 и №62. По словам Раковой, все три поликлиники имею аккредитацию Минздрава РФ на проведение клинических исследований, и полностью готовы к проведению испытания вакцины, которое начнется на следующей неделе.



Так как для хранения вакцины необходимы специальные условия, в поликлиники закупили специальные морозильные камеры, которые способны поддерживать температуру до -40 градусов.



В ходе испытаний специалисты планируют выявить возможные противопоказания для применения вакцины. В связи с этим, все участники испытаний будут в течение полугода находиться под контролем врачей, мониторинг состояния их здоровья будет проводиться в том числе с применением технологий телемедицины.



Планируется, что в общей сложности в пострегистрационных испытаниях примут участие 40 тысяч человек, в том числе граждане из возрастной группы 60 лет и старше.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей стать участниками пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса. Записаться для участия могут все желающие совершеннолетние москвичи, имеющие полис ОМС, не болевшие коронавирусом, не имеющие антител к коронавирусу, и не контактировавшие с зараженными как минимум в течение двух недель до начала исследований. Кроме того, женщины, которые примут участие в испытаниях, не должны быть беременны. Помимо этого, участники эксперимента (как женщины, так и мужчины) не должны планировать зачатие ребенка в течение ближайших трех месяцев.



Записаться для участия в пострегистрационных испытаниях вакцины можно на официальном портале мэра и правительства Москвы.