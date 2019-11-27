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Город (Москва и область)     27.11.2019 08:55

Первая всепогодная лыжная трасса открылась в парке «Сокольники»

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Теги:  парки  Сокольники  лыжи 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – Первая, в наступающем зимнем сезоне, всепогодная лыжная трасса открылась в парке «Сокольники» сообщается на портале mos.ru.

Трасса, протяженностью 1,5 километра, открылась на 2-м Лучевом просеке. Трасса оснащена искусственным снежным покрытием, которое со временем дополнят натуральным снегом. Кататься по всепогодной трассе можно при температуре воздуха от ноля градусов.

Пользоваться трассой могут как любители классического стиля, так и любители конькового хода. Лыжню на трассе будут обновлять ежедневно с помощью снежных пушек и ратрака.

В течение всего зимнего сезона на трассе будут проходить лыжные эстафеты, забеги и другие спортивные мероприятия.

Трасса будет работать круглосуточно, кроме того, ежедневно рядом с трассой будет работать пункт проката спортинвентаря, где можно взять напрокат лыжи.


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Карта места

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Теги: 
парки  Сокольники  лыжи 

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