Другие материалы
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Город (Москва и область)
27.11.2019, 09:19
Введен в строй второй за месяц корпус проблемного ЖК «Царицыно»
27 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве сдали в эксплуатацию второй за месяц корпус проблемного ЖК «Царицыно», сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Корпус № 12 рассчитан на 115 квартир, в...
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Город (Москва и область)
27.11.2019, 08:55
Первая всепогодная лыжная трасса открылась в парке «Сокольники»
27 ноября. Mossovetinfo.ru – Первая, в наступающем зимнем сезоне, всепогодная лыжная трасса открылась в парке «Сокольники» сообщается на портале mos.ru. Трасса, протяженностью 1,5 километра, ...
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Город (Москва и область)
27.11.2019, 08:47
Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет на 40 площадках
27 ноября. Mossovetinfo.ru – Традиционный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет на 40 площадках в разных округах Москвы, сообщается на портале mos.ru. Фестиваль будет проходить с...