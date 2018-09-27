27 сентября. Mossovetinfo.ru – Первая ярмарка театральной книги пройдет с 28 по 30 сентября в Театральном музее имени Бахрушина, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе музея.
Участие в ярмарке примут около 20 издательств, которые выпускают специализированную и популярную литературу о театре.
В рамках ярмарки пройдут презентации книг с участием авторов и приглашенных звезд, мастер-классы, розыгрыши призов, экскурсии по особняку Бахрушиных. Первые 50 посетителей ярмарки получат в подарок издания о театре и каталоги выставок.
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