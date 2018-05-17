18 мая. Mossovetinfo.ru - Первые два Московских центральных диаметра планируется запустить в 2019 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».



Планируется, что первые диаметры запустят от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска.



В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин одобрил проект строительства ветки наземного метро в Москве, которая соединит радиальные направления МЖД, проект президенту представили Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.