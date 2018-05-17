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Город (Москва и область)     18.05.2018, 09:46

Первые два Московских центральных диаметры запустят в 2019 году

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Теги:  МЦД  Московские центральные диаметры  электрички  Собянин  Сергей Собянин 

18 мая. Mossovetinfo.ru - Первые два Московских центральных диаметра планируется запустить в 2019 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Планируется, что первые диаметры запустят от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска.

В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин одобрил проект строительства ветки наземного метро в Москве, которая соединит радиальные направления МЖД, проект президенту представили Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  Московские центральные диаметры  электрички  Собянин  Сергей Собянин 

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