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Город (Москва и область)
18.05.2018, 09:46
Первые два Московских центральных диаметры запустят в 2019 году
18 мая. Mossovetinfo.ru - Первые два Московских центральных диаметра планируется запустить в 2019 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр». Планируется, ...
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Город (Москва и область)
17.05.2018, 19:34
«Ледяная пещера» открылась в парке «Зарядье»
17 мая. Mossovetinfo.ru – «Ледяная пещера» открылась в четверг, 17 мая, в парке «Зарядье» в центре Москвы. Это уникальная инсталляция, основу которой составляют сотни металлических труб, общей протяже...
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Город (Москва и область)
17.05.2018, 16:58
Глава Мособлизбиркома ушла в отставку
17 мая. Mossovetinfo.ru – Мособлдума приняла отставку главы Мособлизбиркома Ирины Коноваловой, сообщает РБК. Отставка принята на основании личного заявления Коноваловой. Коновалова воз...