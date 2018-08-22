22 августа. Mossovetinfo.ru – На востоке Москвы была снесена первая пятиэтажка, расселенная по программе реновации, сообщает ТАСС.



На сносе дома присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и бывшие жители дома, которые получили новые квартиры в рамках программы реновации.



«Присутствуем с вами при историческом событии - сносе первого дома по программе реновации. Год всего прошел с того времени, когда было принято законодательное решение. За это время мы утвердили списки, в которые попали около миллиона москвичей - это огромное количество. Сейчас мы задействовали дома, которые имелись в наличии, мы их довели до уровня стандарта программы реновации», - заявил Собянин.



Ранее мэр Москвы сообщил, что по программе реновации новые квартиры уже получили 373 семьи.



Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.