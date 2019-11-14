14 ноября. Mossovetinfo.ru – Завершается строительство первого этапа трассы Марьино – Саларьево, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Протяженность участка составит 3,2 километра. Он пройдет от улицы Адмирала Корнилова до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Новая трасса станет дублером Киевского и Калужского шоссе.



На новой трассе будет по две полосы в каждую сторону. Запустить движение по первому участку дороги планируется в декабре.