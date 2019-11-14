Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     14.11.2019 12:25

Первый этап дороги Марьино – Саларьево планируют сдать в декабре

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  строительство  дороги  ТиНАО 

14 ноября. Mossovetinfo.ru – Завершается строительство первого этапа трассы Марьино – Саларьево, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Протяженность участка составит 3,2 километра. Он пройдет от улицы Адмирала Корнилова до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Новая трасса станет дублером Киевского и Калужского шоссе.

На новой трассе будет по две полосы в каждую сторону. Запустить движение по первому участку дороги планируется в декабре.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
строительство  дороги  ТиНАО 

Возврат к списку

Лента новостей

12:25 Город (Москва и область) Первый этап дороги Марьино – Саларьево планируют сдать в декабре

11:46 Город (Москва и область) Более 140 домов по реновации строится в Москве

11:17 Город (Москва и область) Москвичи оценят проект «Искусство – детям» в рамках голосования в «Активном гражданине»

10:57 Происшествия Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами

09:35 Общество Еще в четырех районах прошли публичные слушания по программе реновации

Актуальные материалы

08:42 Общество Cтартовало голосование﻿, посвященное проекту «Школа старшеклассников»

12:00 Общество Голосование по хордовым магистралям началось на проекте «Активный гражданин»

08:26 Общество «Московские сезоны»: какие фестивали пройдут в столице в 2020 году

08:11 Общество Открылась регистрация на краудсорсинг-проект «Город спорта»

08:05 Общество Истории о героях войны разместят в поездах метро в рамках акции «Путь к Победе»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru