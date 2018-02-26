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Город (Москва и область)     26.02.2018 08:49

Первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена открывается для пассажиров

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Теги:  Москва  метро  БКЛ  ТПК  Деловой центр»  «Шелепиха»  «Хорошевская»  «ЦСКА» и «Петровский парк» 

26 февраля /Mossovetinfo.ru/. Первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена - третьего пересадочного контура (ТПК), Большой кольцевой линии - с пятью станциями открывается для пассажиров в понедельник 26 февраля.

В сентябре 2017 года с участием мэра Москвы Сергея Собянина состоялся технический запуск первого участка ТПК.

 В понедельник, 26 февраля, открывается сразу пять станций БКЛ - «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».

Длина первого участка Большой кольцевой линии составляет 10,5 километров. Участок позволит разгрузить Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую, Замоскворецкую линии метро и центральные пересадочные узлы а также, - повысит транспортную доступность пяти районов Москвы: Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта.

Строительство Большой кольцевой линии началось в конце 2011 года. Новая кольцевая линия протянется на 68 километров. На ветке будет 31 станция, в том числе - 21 с пересадкой на другие станции метро и Московское центральное кольцо. Сейчас работы идут на всех участках новой линии.

Общий срок строительства Большой кольцевой линии метро (Третий пересадочный контур) - от трех до пяти, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

По информации городских властей, стоимость строительства Третьего пересадочного контура (ТПК) метро составит около 300 млрд руб., а базовая стоимость строительства 1 км ТПК метро составляет 5 млрд руб. Эксплуатационная длина ТПК будет 54 км., еще 7 км будет построено в виде дополнительных тупиков, въездов и выездов в депо.

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Карта места

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Теги: 
Москва  метро  БКЛ  ТПК  Деловой центр»  «Шелепиха»  «Хорошевская»  «ЦСКА» и «Петровский парк» 

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