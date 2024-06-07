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11 июня — Mossovetinfo.ru — Первый в стране кластер видеоигр и анимации откроется в Сколково в следующем году, его ре...
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08.06.2024, 10:03
Собянин: Столичная система соцзащиты населения – лучшая в мире
8 июня — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин «сердечно поздравил» всех социальных работников с профессиона...
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07.06.2024, 08:30
Дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 7 июня
7 июня — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в пятн...