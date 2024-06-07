Первый в стране кластер видеоигр и анимации откроется в Сколково в следующем году - Собянин

11 июня — Mossovetinfo.ru — Первый в стране кластер видеоигр и анимации откроется в Сколково в следующем году, его резидентами станут ведущие и начинающие российские компании-разработчики и анимационные студии , сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



«Инфраструктура позволит создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа и сложности. Также кластер станет постоянной площадкой для общения представителей индустрии — здесь будут проходить конференции», - сообщил Собянин.



Для молодых специалистов намечено запустить большую образовательную площадку, а для совершенствования имеющихся знаний и навыков Агентство креативных индустрий запускает "Фабрику видеоигр".



Мэр Москвы уверен, что создание кластера поможет развитию видеоигрового туризма.