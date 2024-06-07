 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     11.06.2024 09:31

Первый в стране кластер видеоигр и анимации откроется в Сколково в следующем году - Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сколково  кластер  видеоигры  креативные индустрии  Собянин 

11 июня — Mossovetinfo.ru — Первый в стране кластер видеоигр и анимации откроется в Сколково в следующем году, его резидентами станут ведущие и начинающие российские компании-разработчики и анимационные студии , сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Инфраструктура позволит создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа и сложности. Также кластер станет постоянной площадкой для общения представителей индустрии — здесь будут проходить конференции», - сообщил Собянин.

Для молодых специалистов намечено запустить большую образовательную площадку, а для совершенствования имеющихся знаний и навыков Агентство креативных индустрий запускает "Фабрику видеоигр".

Мэр Москвы уверен, что создание кластера поможет развитию видеоигрового туризма.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сколково  кластер  видеоигры  креативные индустрии  Собянин 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:31 Город (Москва и область) Первый в стране кластер видеоигр и анимации откроется в Сколково в следующем году - Собянин

07:52 В мире Макрон потерпел поражение на выборах в ЕП и объявил о роспуске парламента

10:03 Город (Москва и область) Собянин: Столичная система соцзащиты населения – лучшая в мире

08:30 Город (Москва и область) Дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 7 июня

09:45 В мире Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов западным оружием

Актуальные материалы

09:22 Город (Москва и область) Новый проект «Лето в Москве» объединит все сезонные фестивали и мероприятия города

12:55 В мире Россия и Китай содействуют развитию и процветанию друг друга – Путин

11:01 Город (Москва и область) Путин на параде Победы заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru