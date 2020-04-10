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Город (Москва и область)     10.04.2020 12:11

Первый водитель задержан в Москве за нарушение карантина

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Теги:  коронавирус  автомобиль  задержание  карантин 

10 апреля, Mossovetinfo.ru – В Москве за нарушение карантина задержан первый водитель, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Мужчина был задержан на пересечении МКАД и Щелковского шоссе. 22 марта он поступил в НИИ имени Склифософского с диагнозом «острая коронавирусная инфекция»ю 4 апреля он был выписан из больницы после излечения, и до 18 апреля должен был находится на карантине. Однако нарушил его и выехал на своей машине в город.

Машина доставлена на спецстоянку, сам мужчина в сопровождении полицейских доставлен в больницу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 10 апреля в Москве начнут жестко штрафовать, кто нарушает карантин используя автомобиль.


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Теги: 
коронавирус  автомобиль  задержание  карантин 

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