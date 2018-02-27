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Город (Москва и область)     27.02.2018 17:16

Пилотный проект жилищного самоуправления «Электронный дом» запустил Собянин

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Теги:  Москва  электронный дом  проект  пилотный  жилье  самоуправление 

27 февраля. ИА «Моссовет». - Пилотный проект жилищного самоуправления «Электронный дом» запущен в Москве мэром города после рассмотрения обращения Общественная палата Москвы.

«Мы решили запустить уникальную систему жилищного самоуправления «Электронный дом». Пока в пилотном режиме», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте соцсети ВКонтакте.

Городскими властями подготовлено постановление, позволяющее проводить опросы, информирование, общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах в форме заочного голосования. Инициаторами опросов и информирования могут быть только лица, имеющие непосредственное отношение к конкретному дому.

«Для проведения общих собраний в системе «Электронный дом» собственники помещений должны будут предварительно принять соответствующее решение на собрании, проведенном в одной из традиционных форм», - отмечается в постановлении.

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Карта места

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Теги: 
Москва  электронный дом  проект  пилотный  жилье  самоуправление 

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