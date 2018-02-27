Пилотный проект жилищного самоуправления «Электронный дом» запустил Собянин

27 февраля. ИА «Моссовет». - Пилотный проект жилищного самоуправления «Электронный дом» запущен в Москве мэром города после рассмотрения обращения Общественная палата Москвы.



«Мы решили запустить уникальную систему жилищного самоуправления «Электронный дом». Пока в пилотном режиме», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте соцсети ВКонтакте.



Городскими властями подготовлено постановление, позволяющее проводить опросы, информирование, общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах в форме заочного голосования. Инициаторами опросов и информирования могут быть только лица, имеющие непосредственное отношение к конкретному дому.



«Для проведения общих собраний в системе «Электронный дом» собственники помещений должны будут предварительно принять соответствующее решение на собрании, проведенном в одной из традиционных форм», - отмечается в постановлении.