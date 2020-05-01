1 мая. Mossovetinfo.ru – Плановые отключения горячей воды в многоквартирных домах в Москве в связи с распространением коронавируса перенесены на 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.



Плановые отключения горячей воды проходят в Москве ежегодно, по окончании отопительного сезона. Обычно отопительный сезон заканчивается в конце апреля – начале мая. Во время отключений проводятся профилактические и ремонтные работы на инженерных сетях, которые позволяют обеспечить их бесперебойную работу в отопительный период.



В этом году в связи с распространением коронавируса плановые отключения горячей воды не коснутся медицинских учреждений.