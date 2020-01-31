31 января. Mossovetinfo.ru – Стоимость энергопотребления в домах, построенных по программе реновации жилья, будет ниже, чем в старых пятиэтажках, сообщает пресс-службу департамента градостроительной политики Москвы.
Сообщается, что в однокомнатных квартирах оплата коммунальных услуг снизится на 7% по сравнению с «однушками» в пятиэтажках, для двухкомнатных квартир стоимость снизится на 11%, для трехкомнатных – на 17%. В среднем уровень оплаты будет ниже на 10%.
Такой результат будет достигнут благодаря тому, что все новостройки по программе реновации проектируются с повышенным уровнем теплозащиты, с современной теплоизоляцией инженерных сетей, а на батареях отопления в квартирах будут установлены терморегулирующие клапаны и индивидуальные теплосчетчики.
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