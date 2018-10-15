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Город (Москва и область)     15.10.2018 12:25

Платформу Карачарово, Горьковского направления МЖД, открыли для пассажиров

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Теги:  МЖД  платформа Карачарово  октрытие 

15 октября. Mossovetinfo.ru – Платформу Карачарово Горьковского направления МЖД, открыли для пассажиров, сообщается на официальном сайте МЖД.

Новая платформа построена в рамках интеграции Горьковского направления МЖД с МЦК. Пассажиры могут с платформы Карачарово совершить пересадку на станцию МЦК «Нижегородская». Открытие платформы позволит жителям восточных районов Москвы, а также жителям Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других населенных пунктов Подмосковья, не доезжать до Курского вокзала, а строить более удобные маршруты. В настоящее время часть платформы временно выполнена из деревянных конструкций, чтобы пассажиры могли садиться и выходить из электричек из всех вагонов. Для выхода в город построен подземный пешеходный переход.

Развитие новой платформы будет продолжено. Если в настоящее время для пассажиров открыта только одна платформа островного типа, то в дальнейшем на станции в общей сложности будет 3 платформы, а сама станция станет зонной: ряд электричек Горьковского направления будет начинать и завершать рейсы на платформе Карачарово. Это позволит разгрузить как участок Горьковского направления до Курского вокзала, так и сам Курский вокзал.

В дальнейшем платформа Карачарово станет частью самого крупного московского ТПУ «Рязанский», который объединит Горкьовское направление МЖД, две линии метро, МЦК, а также наземный транспорт.


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Карта места

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Теги: 
МЖД  платформа Карачарово  октрытие 

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