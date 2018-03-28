8 марта. Mossovetinfo.ru - Площадь с фонтанами и променадом появится на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.



Площадь с фонтанами, кафе и прогулочными бульварами разместится по адресу: Багратионовский проезд, вл.5.



На центральном бульваре разместятся детские площадки для разных возрастов, площадка для баскетбола, площадка для воркаута, а также зоны отдыха.