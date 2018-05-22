22 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве появятся сквер Мандельштама и площадь Шаляпина, соответствующее решение было принято на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Сквер Мандельштама появится в Бауманском районе Москвы на улице Забелина, рядом с ее пересечением со Старосадским переулком. В прошлом году сквер был благоустроен, в нем был установлен памятник Мандельштаму.



Именем Шаляпина назовут площадь на пересечении улиц Неглинка и Петровка с улицей Кузнецкий мост. Данная площадь также была благоустроена и ранее не имела названия. Примечательно, что площадь Шаляпина появится недалеко от Большого театра, где знаменитый певец не раз солировал.