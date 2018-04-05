5 апреля. Mossovetinfo.ru - Площадь у станции метро «Улица 1905 года» благоустроят. Об этом сообщается на портале правительства Москвы.



В частности, на площади высадят около 120 деревьев и более семи тысяч кустарников. Кроме того, будут созданы цветники с многолетними растениями.



На площади также установлены лавочки. которые не будут мешать проходу людей.