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Город (Москва и область)     06.10.2018 20:43

По Москве ходят уже 210 новых трамваев «Витязь-М» - Собянин

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Теги:  трамваи 

6 октября. Mossovetinfo.ru – По Москве ходят уже 210 новых трамваев «Витязь-М», сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

«Только в этом году мы получили 90 вагонов», - написал Собянин.

Новые трамваи появились в Москве в марте 2017 года. Они оборудованы системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации. Трамваи обладают малошумным ходом и оборудованы для маломобильных пассажиров. В вагонах установлены USB-разъемы, с помощью которых можно подзарядить различные гаджеты.

С июня 2018 года в Москву стали поступать обновленные составы «Витязь-М», в которых увеличено количество сидячих мест, оборудованы дополнительные площадки для перевозки велосипедов или детских колясок, а также на треть увеличена площадь медиаэкранов, на которых в режиме реального времени пассажиры могут получить информацию о маршруте.


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Карта места

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Теги: 
трамваи 

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