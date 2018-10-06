6 октября. Mossovetinfo.ru – По Москве ходят уже 210 новых трамваев «Витязь-М», сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.



«Только в этом году мы получили 90 вагонов», - написал Собянин.



Новые трамваи появились в Москве в марте 2017 года. Они оборудованы системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации. Трамваи обладают малошумным ходом и оборудованы для маломобильных пассажиров. В вагонах установлены USB-разъемы, с помощью которых можно подзарядить различные гаджеты.



С июня 2018 года в Москву стали поступать обновленные составы «Витязь-М», в которых увеличено количество сидячих мест, оборудованы дополнительные площадки для перевозки велосипедов или детских колясок, а также на треть увеличена площадь медиаэкранов, на которых в режиме реального времени пассажиры могут получить информацию о маршруте.