3 июля. Mossovetinfo.ru – До конца 2020 года в Москве под заселение передадут 29 домов по программе реновации жилья, сообщил в интервью «Российской газете» глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.



По словам Загрутдинова, ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса, не повлияли на строительство жилья по программе реновации и выразил уверенность, что город сумеет выполнить программу в поставленные сроки.



Глава департамента напомнил, что с начала реализации программы реновации под заселение уже передано 55 домов, в которые переселились 17 тысяч москвичей.



Ранее сообщалось, что в рамках программы реновации до конца года будет построено 67 домов. Ведется строительство еще 171 дома, 91 дом находится в стадии проектирования.