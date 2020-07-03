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Город (Москва и область)     03.07.2020 13:31

По программе реновации до конца года под заселение передадут 29 домов

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  снос пятиэтажек  реновация жилья  переселение  жилье 

3 июля. Mossovetinfo.ru – До конца 2020 года в Москве под заселение передадут 29 домов по программе реновации жилья, сообщил в интервью «Российской газете» глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По словам Загрутдинова, ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса, не повлияли на строительство жилья по программе реновации и выразил уверенность, что город сумеет выполнить программу в поставленные сроки.

Глава департамента напомнил, что с начала реализации программы реновации под заселение уже передано 55 домов, в которые переселились 17 тысяч москвичей.

Ранее сообщалось, что в рамках программы реновации до конца года будет построено 67 домов. Ведется строительство еще 171 дома, 91 дом находится в стадии проектирования.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  снос пятиэтажек  реновация жилья  переселение  жилье 

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