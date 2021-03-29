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Город (Москва и область)     29.03.2021 22:06

По программе реновации передано под заселение более 80 домов

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  жилье  реновация жилья  реновация 

29 марта. Mossovetinfo.ru — В Москве в рамках программы реновации жилья под заселение передано уже более 80 домов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Глава департамента Сергей Левкин, рассказал, что два новых дома в рамках программы реновации сданы в эксплуатацию в районе Косино-Ухтомский. Новые квартиры в них получат более 400 человек из 9 старых домов.

Глава департамента строительства Андрей Бочкарев, в свою очередь сообщил, что по программе реновации уже построено 102 дома. Еще 179 домов строятся, 98 - находятся в стадии проектирования.

В феврале был опубликован график переселения еще 665 домов по программе реновации.




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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  жилье  реновация жилья  реновация 

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