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Город (Москва и область)     25.02.2021 10:41

По программе реновации в новые квартиры переехали уже более 25 тысяч москвичей

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Теги:  программа реновации жилья  переселение  реновация жилья  снос пятиэтажек  программа реновации  жилье  реновация 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в новые квартиры переехали уже 25,1 тысячи москвичей, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Бочкарев напомнил, что с момента старта программы в Москве уже построено 98 домов, 77 из которых передано под заселение.

В общей сложности, с момента старта программы организовано переселение 33,9 тысячи человек из 224 домов.

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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  переселение  реновация жилья  снос пятиэтажек  программа реновации  жилье  реновация 

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