По программе реновации в новые квартиры переехали уже более 25 тысяч москвичей

25 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в новые квартиры переехали уже 25,1 тысячи москвичей, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.



Бочкарев напомнил, что с момента старта программы в Москве уже построено 98 домов, 77 из которых передано под заселение.



В общей сложности, с момента старта программы организовано переселение 33,9 тысячи человек из 224 домов.