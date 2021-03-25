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Город (Москва и область)     25.03.2021 17:28

Около миллиона человек в Москве привились от коронавируса

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

25 марта. Mossovetinfo.ru — Прививку от коронавируса в Москве сделали уже около миллиона человек, сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, порядка 40% прошедших вакцинацию - люди пожилого возраста.

Мэр отметил, что вакцинирование российской вакциной безопасно, а ее эффективность весьма высока.

Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию, так как откладываю прививку «мы день за днем подвергаем себя огромному риску».

Ранее мэр Москвы рассказал, что в целом ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, однако отмечается рост заболеваемости у пожилых людей.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. В начале в Москве открыли 70 стационарных пунктов вакцинации на базе городских медучреждений, затем к ним добавили еще 30. Кроме того, в торговых центрах и некоторых других общественных местах работают мобильные пункты вакцинации.

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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