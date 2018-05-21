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Город (Москва и область)
21.05.2018, 10:39
ЧМ-2018: удачные места для селфи на московских вокзалах и станциях МЦК отметят стикерами
21 мая. Mossovetinfo.ru – Удачные места для селфи на московских вокзалах и станциях МЦК будут отмечены специальными стикерами в виде зеленых фотоаппаратов со смайликами и надписью «Фотографировать ...
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Город (Москва и область)
21.05.2018, 10:26
Победитель аукциона постирает и отремонтирует 236 тонн текстильных изделий в школах Москвы
21 мая. Mossovetinfo.ru – Более 236 тонн текстильных изделий двух десятков школ и колледжей, а также одного детского сада в Москве доверят стирать, гладить и ремонтировать победителю электронного а...
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Город (Москва и область)
21.05.2018, 10:04
Ремонт северного вестибюля станции метро «Спортивная» завершен
21 мая. Mossovetinfo.ru – Ремонт северного вестибюля станции «Спортивная» Сокольнической линии московского метро завершен. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы. ...