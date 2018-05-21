21 мая. Mossovetinfo.ru – Более 236 тонн текстильных изделий двух десятков школ и колледжей, а также одного детского сада в Москве доверят стирать, гладить и ремонтировать победителю электронного аукциона. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в департаменте города Москвы по конкурентной политике.



Закупка включает в себя оказание услуг по стирке, обработке, сушке, глажению, ремонту, а также погрузочно-разгрузочные работы при доставке и сборе текстильных изделий.



Период исполнения контракта – с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года. Начальная цена закупки составляет 4,7 миллиона рублей.