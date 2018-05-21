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Город (Москва и область)     21.05.2018, 10:26

Победитель аукциона постирает и отремонтирует 236 тонн текстильных изделий в школах Москвы

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Теги:  аукционы  закупки 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Более 236 тонн текстильных изделий двух десятков школ и колледжей, а также одного детского сада в Москве доверят стирать, гладить и ремонтировать победителю электронного аукциона. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в департаменте города Москвы по конкурентной политике.

Закупка включает в себя оказание услуг по стирке, обработке, сушке, глажению, ремонту, а также погрузочно-разгрузочные работы при доставке и сборе текстильных изделий.

Период исполнения контракта – с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года. Начальная цена закупки составляет 4,7 миллиона рублей.



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Теги: 
аукционы  закупки 

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