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Город (Москва и область)     01.06.2018 12:07

Почти 11 миллионов пассажиров воспользовались МЦК в мае

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Теги:  МЦК  общественный транспорт  рекорды 

1 июня. Mossovetinfo.ru – Поезда МЦК в мае месяце перевезли 10,8 миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба МЖД.

Это на 20% больше, чем в мае 2018 года. Рекордное количество пассажиров было перевезено поездами МЦК 16 мая, в этот день поездами «Ласточка» воспользовались 450 тысяч человек.


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Теги: 
МЦК  общественный транспорт  рекорды 

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