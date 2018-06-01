1 июня. Mossovetinfo.ru – Поезда МЦК в мае месяце перевезли 10,8 миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба МЖД.



Это на 20% больше, чем в мае 2018 года. Рекордное количество пассажиров было перевезено поездами МЦК 16 мая, в этот день поездами «Ласточка» воспользовались 450 тысяч человек.