1 июня. Mossovetinfo.ru – Поезда МЦК в мае месяце перевезли 10,8 миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба МЖД.
Это на 20% больше, чем в мае 2018 года. Рекордное количество пассажиров было перевезено поездами МЦК 16 мая, в этот день поездами «Ласточка» воспользовались 450 тысяч человек.
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