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Город (Москва и область)     13.06.2020 12:15

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на 13 июня

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Теги:  осадки  погода 

13 июня. Mossovetinfo.ru – В ночь на субботу, 13 июня, в Москве выпало 28% месячной нормы осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные столичного метеобюро.

За ночь в Москве выпал 21 миллиметр осадков при месячной норме для июня в 75 миллиметров.

Ранее сообщалось, что за первую декаду июня в Москве уже выпало 87% месячной нормы осадков. Таким образом, месячная норма осадков в июне превышена в Москве уже к середине месяца.

По прогнозам синоптиков, в течение субботы, 13 июня, дожди в Москве продолжатся.


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Теги: 
осадки  погода 

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