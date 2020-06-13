13 июня. Mossovetinfo.ru – В ночь на субботу, 13 июня, в Москве выпало 28% месячной нормы осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные столичного метеобюро.
За ночь в Москве выпал 21 миллиметр осадков при месячной норме для июня в 75 миллиметров.
Ранее сообщалось, что за первую декаду июня в Москве уже выпало 87% месячной нормы осадков. Таким образом, месячная норма осадков в июне превышена в Москве уже к середине месяца.
По прогнозам синоптиков, в течение субботы, 13 июня, дожди в Москве продолжатся.
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