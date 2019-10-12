12 октября. Mossovertinfo.ru – Почти 50 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах в субботу, 12 октября. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания». Всего задержано 48 рейсов.
В Домодедове 16 рейсов задержано, 14 отменено, во Внукове 6 рейсов задержано, 1 отменен. В Шереметьеве задержано 11 рейсов.
Ранее в МЧС предупреждали о сильном ветре в субботу в Москве.
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