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Город (Москва и область)     12.10.2019 22:33

Почти 50 рейсов задержано в аэропортах Москвы 12 октября

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Теги:  аэропорты  самолеты 

12 октября. Mossovertinfo.ru – Почти 50 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах в субботу, 12 октября. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания». Всего задержано 48 рейсов.

В Домодедове 16 рейсов задержано, 14 отменено, во Внукове 6 рейсов задержано, 1 отменен. В Шереметьеве задержано 11 рейсов.

Ранее в МЧС предупреждали о сильном ветре в субботу в Москве.


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Теги: 
аэропорты  самолеты 

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