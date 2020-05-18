18 мая. Mossovetinfo.ru – Почти две тысячи медиков в Подмосковье заразились коронавирусом, сообщила в интервью «Коммерсанту» министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.



«У нас сейчас с коронавирусной инфекцией работает 22,5 тыс. медиков — это врачи и средний и младший медицинский персонал. У нас заболели 9% медиков — это почти 2 тыс. человек», - рассказала Стригункова.



Кроме того, по словам Стригунковой, 16 медиков в регионе скончались, в результате заражения коронавирусом.