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Город (Москва и область)     28.08.2018 17:28

Почти миллион школьников начнет учебу в московских школах 1 сентября

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Теги:  школы  детские сады  учебный год 

28 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября в московские школы пойдут 960 тысяч детей, в том числе 105 тысяч первоклассников, сообщает портал mos.ru.

Кроме того, в детские сады пойдут 424 тысячи малышей. Сообщается, что местами в дошкольных группах обеспечены все дети в возрасте от 2 до 7 лет. Во многих детских садах детей принимали в возрасте 2,5 лет.

Также сообщается, что учебу в столичных колледжах с 1 сентября начнут 75 тысяч студентов.

В летний период было отремонтировано 2,9 тысячи зданий школ и детских садов, проведено благоустройство территорий 288 образовательных учреждений. Все школы полностью оснащены учебниками по всем предметам. Также организована система питания.


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Карта места

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Теги: 
школы  детские сады  учебный год 

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