28 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября в московские школы пойдут 960 тысяч детей, в том числе 105 тысяч первоклассников, сообщает портал mos.ru.



Кроме того, в детские сады пойдут 424 тысячи малышей. Сообщается, что местами в дошкольных группах обеспечены все дети в возрасте от 2 до 7 лет. Во многих детских садах детей принимали в возрасте 2,5 лет.



Также сообщается, что учебу в столичных колледжах с 1 сентября начнут 75 тысяч студентов.



В летний период было отремонтировано 2,9 тысячи зданий школ и детских садов, проведено благоустройство территорий 288 образовательных учреждений. Все школы полностью оснащены учебниками по всем предметам. Также организована система питания.