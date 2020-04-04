4 апреля. Mossovetinfo.ru – Около половины из тех, кто заболел коронавирусом в Москве за прошедшие сутки – лица моложе 45 лет, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.



Всего за сутки в Москве выявлено 434 новых случая заражения коронавирусом. Из них 210 человек – в возрасте от 18 до 45 лет, еще 14 – дети. Кроме того, среди новых заразившихся 143 человека в возрасте от 46 до 65 лет, и 67 человек – в возрасте старше 65 лет, причем 15 из них – старше 80 лет.



Также сообщается, что все заболевшие и лица, которые с ними контактировали уже находятся под наблюдением.