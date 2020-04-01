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Город (Москва и область)     01.04.2020 11:34

Почти половина новых заразившихся коронавирусом в Москве моложе 45 лет

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Теги:  коронавирус  статистика 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Почти половина новых заразившихся коронавирусом в Москве – лица моложе 45 лет, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 267 новых случаев заражения коронавирусом.

117 человек – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – в возрасте от 46 до 65 лет, 34 человека – в возрасте старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80 лет. Кроме того, коронавирус выявлен у 29 детей.

Все зараженные, а также лица, которые с ними контактировали, находятся под наблюдением врачей.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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