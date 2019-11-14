14 ноября. Mossovetinfo.ru – Среди автобусов, используемых для пассажирских перевозок в Московской области, 99% соответствуют стандарту по возрасту, заявила в ходе публичных слушаниях по бюджету региона на 2020-2022 годы первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.
По словам Кротовой, автобусный парк области насчитывает 10 700 машин. 5 543 автобуса было закуплено с 2018 года. К ноябрю 2019 года не обновлено всего 0,97% автобусов. Автобусный парк Подмосковья обновлен на 52%.
Кротова также сообщила, что в 2019 году доля выполненных рейсов составляет 97% от запланированного (на 21% больше, чем в начале года), а выполнение расписание составляет 74%, что на 25% больше, чем в начале года. В результате количество жалоб на транспортников сократилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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