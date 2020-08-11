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Город (Москва и область)     11.08.2020 16:53

Под заселение по программе реновации передано 57 домов

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации  снос пятиэтажек  жилье 

11 августа. Mossovetinfo.ru – Завершена передача 57 домов под заселение в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

В настоящее время идет переселение в новостройку на улице Шумилова, куда переселяют жителей соседних пятиэтажек. Этот дом стал 57-м в который идет переселение в рамках программы.

Всего в рамках программы реновации сдано в эксплуатацию 60 домов, еще 260 домов находятся на стадиях проектирования и строительства.



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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации  снос пятиэтажек  жилье 

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