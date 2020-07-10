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Город (Москва и область)     10.07.2020 17:43

Под заселение по реновации передано 55 новостроек

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Теги:  программа реновации жилья  заселение  реновация жилья  снос пятиэтажек  программа реновации  жилье 

10 июля. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья под заселение передано уже 55 новостроек, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на главу департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина.

Очередной дом, переданный под переселение в рамках программы реновации был построен на Долгопрудной аллее. Шестисекционный дом на 520 квартир был сдан в эксплуатацию в декабре 2019 года.

В настоящее время смотровые ордера на квартиры в новом доме получают жители дома №7 по 9-й Северной линии.


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Теги: 
программа реновации жилья  заселение  реновация жилья  снос пятиэтажек  программа реновации  жилье 

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