10 июля. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья под заселение передано уже 55 новостроек, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на главу департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина.



Очередной дом, переданный под переселение в рамках программы реновации был построен на Долгопрудной аллее. Шестисекционный дом на 520 квартир был сдан в эксплуатацию в декабре 2019 года.



В настоящее время смотровые ордера на квартиры в новом доме получают жители дома №7 по 9-й Северной линии.