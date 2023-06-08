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Город (Москва и область)     08.06.2023 13:33

Поддержка Собянина Путиным на выборах мэра Москвы очевидна - Песков

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Теги:  выборы мэра Москвы  Путин  Собянин  поддержка  Песков  выборы мэра  Москва  выборы выборы мэра Москвы 2023 10 сентября 

7 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поддержит мэра Москвы Сергея Собянина на предстоящих выборах столичного градоначальника, это очевидно, уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, - сообщает ТАСС.

"Президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы", - констатировал представитель Кремля в беседе с журналистами. "Конечно, поддержка президента здесь очевидна", - отметил Песков, отвечая на вопрос, получил ли Собянин поддержку от Путина перед предстоящими в сентябре выборами.

Напомним, что Президент России Владимир Путин 7 февраля в Кремле провёл рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, - обсуждались вопросы экономики, промышленности, здравоохранения и развития транспортной инфраструктуры столицы, сообщает пресс-служба Президента на сайте Кремля. Путин поблагодарил Собянина и его команду и выразил надежду "что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время".

Фото: пресс-служба Кремля


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Теги: 
выборы мэра Москвы  Путин  Собянин  поддержка  Песков  выборы мэра  Москва  выборы выборы мэра Москвы 2023 10 сентября 

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