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Город (Москва и область)
08.06.2023, 13:33
Поддержка Собянина Путиным на выборах мэра Москвы очевидна - Песков
7 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поддержит мэра Москвы Сергея Собянина на предстоящих выб...
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Город (Москва и область)
08.06.2023, 11:59
Выборы губернатора Московской области назначены на 10 сентября
8 июня — Mossovetinfo.ru — Депутаты Мособлдумы утвердили на заседании в четверг проект постановления, предусматрив...
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Город (Москва и область)
08.06.2023, 09:20
Собянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником
8 июня — Mossovetinfo.ru — Столичных социальных работников с профессиональным праздником, который отмечается в Рос...